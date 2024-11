Totul despre Europenele de handbal feminin

Email the Author

Email the Author

About Sorin Barbu,

Főnix Arena din Debrecen– care a fost renovată în 2021 – are 6,500 locuri și a fost una dintre cele mai utilizate facilități din Ungaria pentru evenimente culturale și sportive de la deschidere. Etajul arenei este înconjurat de un sistem de tribune retractabil pe toate părțile și are facilități excelente. Arena este conectată la Sala Sporturilor din vecinătate printr-un pasaj subteran, astfel încât poate fi folosită pentru antrenamente și încălziri în timpul evenimentelor majore. Arena a găzduit și Campionatul European de handbal feminin în 2004 și 2014, în timp ce fantastici muzicieni au cântat aici – Joe Cocker, Bryan Adams, Lenny Kravitz, Sting.

Grupa C – Franța, Spania, Polonia, Portugalia.

Până acum, Norvegia are 9 titluri, de asemenea Danemarca trei, câte unul pentru Franța, Ungaria, și Muntenegru.

În același timp, melodia oficială a Euro 2024 este versiunea adaptată a hit-ului „LIVE IS LIFE”, realizată cu formațiile muzicale austrice Opus și The Schick Sisters.

Right Asides

Caută Caută

Comandat de: PSD - Organizația Județeană Vâlcea - CMF 11240017

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Electoral Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri