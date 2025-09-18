Teatrul Anton Pann, spectacole pe scenele naționale și internaționale

În perioada 18 septembrie – 5 octombrie, Teatrul Anton Pann este invitat la cea de-a 18-a ediție a festivalului UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România, desfășurat la București. Spectacolul „Dragoste”, în regia lui Andrei și Andrea Grosu, va fi prezentat luni, 22 septembrie, de la ora 20.30, pe scena UNARTE București. Juriul acestei ediții aniversare – alcătuit din Rodica Mandache, Aura Corbeanu, Catinca Drăgănescu, Silvia Dumitrache, Ioana Marchidan și Alina Epîngeac – va decerna, în data de 5 octombrie, premiile UNDERCLOUD18. Gala UNDERCLOUD va recompensa cele mai valoroase spectacole ale ediției, iar Teatrul Anton Pann, sperăm să se numere printre câștigători. ”Dragoste”, producție a Teatrului Anton Pann în co-producție cu Unteatru, este una dintre cele mai premiate și apreciate creații, având numeroase reprezentații la festivaluri prestigioase precum Festivalul Național de Teatru (FNT) 2024, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2025 și SEAS Constanța 2025. Festivalul Undercloud este mai mult decât un festival cool de teatru independent, este un spirit, o mişcare, spune regizoarea Chris Simion-Mercurian, iniţiatoarea şi directoarea festivalului.

Pe plan extern, teatrul este invitat la La MaMa Umbria, în Spoleto, Italia, unul dintre cele mai prestigioase centre de teatru experimental din lume. După vizita din iulie 2025 a regizoarei Mateea Marin, invitată la 26th Annual La MaMa Umbria International Symposium for Directors, unde a prezentat experiențele sale în teatrul românesc și a discutat despre posibilitatea unei rezidențe artistice dedicate dramaturgiei lui Marin Sorescu, proiectul „Sorescu.Experimental” prinde contur. Cele două spectacole regizate de Mateea Marin, „Iona” și „Matca”, vor fi completate cu „Paracliserul”, iar actorii Alexandru Beteringhe, Andreea Radu și Richard Butler (Italia) vor explora împreună noi forme scenice sub îndrumarea sa. Rezidența artistică se va încheia cu o repetiție deschisă publicului din Spoleto, iar în octombrie, proiectul va avea premiera oficială la Râmnicu Vâlcea, aducând în atenția publicului o experiență teatrală inovatoare, bilingvă și interculturală. Mateea Marin declară: „Ne dorim să construim un pod între culturi și să redescoperim relevanța universală a lui Marin Sorescu printr-un teatru viu, experimental, ce îmbină limbi și forme diverse de expresie artistică.” „Sorescu.Experimental” este o producție a Asociației Ataraxia și Teatrului Anton Pann, realizată în parteneriat cu La MaMa Umbria.

Aceste participări reflectă angajamentul Teatrului Anton Pann pentru promovarea artei teatrale românești pe scenele importante din țară și din străinătate, spre mândria comunității vâlcene. Managementul și inițiativele managerului Teatrului Anton Pann, Octavian Costin, reflectă o viziune artistică modernă și o deschidere spre colaborări valoroase, fiind demne de toată aprecierea. În încheiere le dorim succes tuturor celor implicați și îi așteptăm pe spectatori la noile reprezentații.