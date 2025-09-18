Drumul către Vârful lui Roman, nouă ore închis la finele lunii

Primăria orașului Horezu a transmis o informare foarte importantă legată de închiderea unor drumuri din zonă pentru desfășurarea unui eveniment auto, care va avea loc la finele lunii septembrie. Așadar…„ în data de vineri 26 septembrie 2025, in intervalul orar 11.15 – 20.15 se va desfasura una din probele speciale ale Raliului Valcii, pe raza orasului Horezu, in zona statiunii Varful lui Roman: (Pastravaria Romanii de Sus-Manastirea Alina Maria Varful lui Roman-Vaideeni).

Pentru buna desfasurare a evenimentului si pentru a putea oferi cele mai inalte niveluri de siguranta si securitate, atat pentru participantii la eveniment, cat si pentru spectatorii prezenti, va informam ca drumurile pe traseul ,,Vaideeni-Manastirea Alina Maria -Varful lui Roman-Pastravaria „Romanii de Sus”, precum si drumurile adiacente vor fi inchise in data de 26 septembrie 2025 , in intervalul orar 11.15 – 20.15.