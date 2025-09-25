Târg de științe „Științescu Vâlcea 5.0”

Sâmbătă în River Plaza Mall din Râmnicu Vâlcea are loc a cincea ediție a Târgului Științescu, eveniment sub egida Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025: „Științǎ pentru Terra – sustenabilitate prin responsabilitate.”

Îi așteptăm pe pasionații de științe pe 27 septembrie 2025, începând cu ora 11:00, la etajele I și II din River Plaza Mall, unde profesori, mentori Științescu, cercetători și antreprenori vor prezenta proiecte inovatoare, experimente originale și demonstrații inedite ale unor fenomene naturale și ale unor tehnologii de ultimă oră. De la experimente cu un levitator magnetic, la detectare de substanțe la microscop, la metale prețioase, transformarea plasticului în filament pentru imprimante 3D, la macheta SmartechVille – Orașul Viitorului, și de la printare 3D la demonstrații cu roboței, ochelari VR, publicul va putea să participe la experimente live și să descopere cum cercetarea românească poate contribui la creșterea sustenabilității și îmbunătățirea vieții de zi cu zi.

Teme complexe abordate într-un mod accesibil

Evenimentele oferă ocazia de a aborda teme științifice complexe, cum ar fi sustenabilitatea, protecția mediului, fizica particulelor elementare sau științele spațiale, într-o manieră accesibilă publicului larg. În același timp, participanții pot experimenta modul în care aceste domenii influențează direct viața cotidiană, precum și soluțiile oferite de cercetători pentru provocările globale actuale.

Fondul Științescu Vâlcea sărbătorește rezultatele ultimelor 4 ediții

Prin acest târg de științe Fondul Ştiinţescu Vâlcea sărbătoreste rezultatele celor 58 de proiecte STEAM care au oferit acces la educaţie alternativă pentru peste 10.300 de copii și tineri din 65 de comunități din județul Vâlcea. Ideile s-au concretizat în laboratoare interdisciplinare, bibliotecă de lucruri și ochelari VR, machete de orașe inteligente, programe de robotică și RPA (Robotic Process Automation), dispozitive de studiu al fenomenelor naturale şi al proprietăţilor alimentelor, meteorologie, materiale didactice interactive, ateliere 3D print şi programare, ateliere de artă digitală, tabere de astronomie, excursii de studiu și participări la conferinţe ştiinţifice. Cei peste 150 de mentori Științescu au avut acces în ultimele două ediții la ateliere de formare și la schimburi de experiență.

Programul este implementat la nivel local de Fundația Comunitară Vâlcea, susţinut de Federația Fundațiile Comunitare din România – FFCR, finanțat de Romanian-American Foundation și în prezent derulăm o campanie de strângere de fonduri cu sprijinul sportivilor de la Vâlcea Forest Run – https://fcvl.ro/proiecte/fondul-stiintescu-valcea-gorj-si-arges

Evenimente în toată țara

În acest an în 20 de localități din România consortiul ReConnect organizează evenimentele Noaptea Cercetătorilor cu tematica: Ştiinţă pentru Terra Sustenabilitate prin responsabilizare”.

Ediția 2025 are loc peste 20 de localități, între care: Baia Mare, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Fălticeni, Galați, Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Siret, Solca, Suceava, Târgu Jiu și în geoparcurile: Carpaterra (Cetatea Rupea), Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului (Casa Geoparcului, Peștera Bolii, Cheile Băniței), Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului (Cozieni, Odăile), Geoparcul Dobrogea Chimerică (Izvoarele, Tulcea) și Geoparcul Oltenia de Sub Munte (Horezu). Toate evenimentele sunt cu acces liber.

„Noaptea Cercetătorilor Europeni ReCoNnect” este organizată în România de un consorțiu format din: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul de Științe Spațiale – filială INFLPR, Institutul de Fizică Atomică, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, alături de numeroși parteneri instituționali și locali.

Este al cincilea eveniment dedicat științei organizat de Fondul Științescu prin Fundația Comunitară Vâlcea la Râmnicu Vâlcea, co-finanțat de consorțiul ReCoNnect, printr-un grant de la Comisia Europeană(Horizon Europe), de Consiliul Județean Vâlcea prin proiectul Inspire Youth și de sponsorii Fondul Științescu Vâlcea 4.0: Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR, Romanian-American Foundation, alergătorii, ambasadorii de la Vâlcea Forest Run, SuperMercato, BocoPrime, PSS Prosoft Solutions, Emigab – ambalare si etichetare, Faurecia Romania, Syncrel Tech, Alexie GV.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/events/636694819172653 si www.valcea.stiintescu.ro

Persoană de contact: Gabriela Solomon, tel 0745 499 371, e-mail: stiintescu@fundatiacomunitaravalcea.ro

Despre Fundația Comunitară Vâlcea

Fundația Comunitară Vâlcea a debutat ca grup de inițiativă în 2018 şi s-a înființat în 2019, fiind parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 15 fundaţii comunitare. Fundația este o organizație apolitică și funcționează ca un liant în comunitate, reușind să conecteze fonduri, oameni și inițiative cu scopul de a impacta pozitiv mediul comunitar.

În cei 5 ani în care s-a dedicat dezvoltării comunitare a colaborat cu peste 100 de companii, fundații din România și din străinătate prin implementarea, monitorizarea și gestionarea a aproape 130 de inițiative civice, atât proprii, cât și în parteneriat cu organizații non-profit din Vâlcea și sudul țării. Aceste inițiative, care au cuprins o gamă largă de domenii – de la educație, cultură, sănătate, protecția mediului, la implicarea civică și dezvoltarea spațiilor comunitare – au primit finanțări totale de peste 2,7 milioane lei.

Despre Fondul Ştiinţescu

Fondul Ştiinţescu este o mişcare naţională de reenergizare a educaţiei STEAM care-i încurajează pe cei pasionaţi să le arate copiilor – prin experimentare, activităţi practice şi joc – acea latură a disciplinelor ştiinţifice care cu greu poate fi descrisă în manuale.

Ştiinţescu, a cărui menire este să-i ajute pe copii să descopere sensul ultim al ştiinţelor, le oferă mentorilor – profesori, elevi, studenţi, profesionişti din toate domeniile – finanţări, resurse, îndrumare şi sprijin.

În prezent, Fondul Ştiinţescu este implementat de 15 fundaţii comunitare din ţară, toate desfăşurând competiţii similare de proiecte locale în: Alba, Bacău, Braşov, Buzău, Cluj-Napoca, Dâmboviţa, Galaţi, Iaşi, Prahova, Odorheiu Secuiesc, Reșița, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara şi Ţara Făgăraşului.