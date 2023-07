A OBȚINUT MEDIA MAXIMĂ la Bacalaureatul din acest an și nu se gândește să plece din țară. Ana-Nicoleta BĂRCAN, tânăra care dorește să profeseze într-un domeniu nobil, dar sensibil în România

Credem în Vâlcea, credem în România! Asta putem spune după ce am stat de vorbă cu Ana-Nicoleta BĂRCAN, absolventa Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, una dintre cele două tinere care au reușit, anul acesta, să obțină doar note de 10, implicit media maximă, la toate probele Examenului de Bacalaureat sesiunea iunie (în județul nostru au fost aproape 2.500 de candidați!).

Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, mai ales în 2022 – când Vâlcea a avut 11 medii de 10 și nu doar două, ca anul acesta – exista un „trend” în rândul acestor absolvenți de excepție să afirme că, în principiu, își doresc să profeseze pe alte meleaguri; Marea Britanie, SUA, Germania și Franța fiind printre favorite. Mai mult, au existat absolvenți cu media maximă în județul nostru care, încă din vara în care au promovat Bacalaureatul, au plecat în alte țări pentru a urma acolo studii universitare. Am întâlnit astfel de tineri în 2017, 2019, dar și în 2022.

Ei bine, revenind la Ana-Nicoleta BĂRCAN, tânăra este hotărâtă să nu se lase impresionată de mirajul plecării spre alte meleaguri. Exuberantă, jovială, pasionată de istorie (chiar așa, câți tineri din județul nostru or mai fi pasionați de istorie!?), absolventa de la CNIMB Râmnicu Vâlcea este sigură pe ea: dorește să urmeze cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității București și să profeseze ca… ați ghicit, profesoară de istorie! Sigur, o astfel de calificare deschide porțile și unor oportunități precum cele de ghid turistic, arheolog, muzeograf și altele! Însă, Ana-Nicoleta BĂRCAN spune că și-a dorit de mică să ajungă profesoară și că în acest domeniu și-ar dori să profeseze. Îi urăm succes în demersul ei, fiind convinși de pe acum că va reuși. Are toate atuurile necesare! De la simple discuții cu ea se observă că este o tânără căreia i-a plăcut să studieze, că a fost „în mâinile” unor cadre didactice potrivite și, în mod cert, a avut suportul familial necesar pentru a fi persoana educată și cu mult bun simț de astăzi, proaspăt promovată a Examenului de Bacalaureat… cu note de 10 la toate probele!

Înainte de a vă prezenta interviul cu Ana-Nicoleta BĂRCAN, nu putem să nu spunem că domeniul în care dorește ea să activeze (cel al învățământului) este unul nobil în esență, dar, din păcate, parcă tot mai puțin apreciat în România. Și asta pentru că, așa cum multă lume cunoaște, în acest domeniu (din rațiuni pe care nu are sens să le prezentăm aici) au ajuns și persoane fără vocație și poate chiar fără pregătirea necesară! Astfel, uneori, chiar și adevărații oameni cu vocație din domeniu au ajuns să fie puși laolaltă cu cei care nu fac cinste sistemului educațional românesc.

Însă, peste nu mult timp, Ana-Nicoleta BĂRCAN poate fi un profesionist al acestui domeniu care să aducă, măcar cu o părticică, o schimbare în bine!

Ana-Nicoleta BĂRCAN: „Studiul individual a reprezentat cheia succesului”

Nu vă mai reținem cu introduceri și vă prezentăm interviul cu Ana-Nicoleta BĂRCAN. Între noi fie vorba, credem că elevii care urmează să susțină examene naționale în anii următori (Evaluare Națională, Bacalaureat, admiteri la facultăți – acolo unde mai este cazul), dar și părinții lor ar trebui să își ia notițe despre cum s-a pregătit absolventa Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea care a reușit să obțină numai note maxime la probele Examenului de Bacalaureat.

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru ca noi, dar și cititorii noștri să te cunoaștem mai bine.

Mă numesc Bărcan Ana-Nicoleta și sunt absolventă a Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, urmând cursurile profilului umanist, specializarea științe sociale. Am studiat primele opt clase la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Râmnicu Vâlcea. În urma examenului din clasa a VIII-a am obținut media 9, fapt ce m-a determinat să aleg acest colegiu, fiind pasionată de materiile specifice profilului umanist. Liceul a reprezentat perioada maturizării și dezvoltării.. Alături de doamna dirigintă, Păunescu Violeta, am reușit să parcurg cei patru ani de studii liceale și am beneficiat de susținerea și implicarea sa în colectiv. Întregul corp profesoral a avut o influență pozitivă în ceea ce privește succesul obținut în urma examenului de Bacalaureat. Devotamentul, răbdarea și compasiunea cadrelor didactice sunt doar câteva trăsături care îi caracterizează pe domnii mei profesori.

2.Care au fost secretele mediei maxime la Bacalaureat? Cum te-ai pregătit de ai reușit să promovezi cu media 10?

A fost un proces de muncă îndelungat pentru a ajunge la o astfel de performanță. Personal, clasa a XII-a a constituit cea mai frumoasă perioadă. Mi-a făcut plăcere să învăț. Nu am privit acest lucru ca pe o povară. Dimpotrivă, am realizat că viitorul depinde de efortul pe care îl depun în acest moment. Secretul mediei maxime stă chiar în forțele proprii, în seriozitatea, implicarea și maturitatea pe care le-am alocat față de acest examen. Am început să învăț încă din septembrie 2022. Probabil de aceea mi-a fost ușurată munca. Studiul individual a reprezentat cheia succesului, pentru că este esențial să rezolvi cât mai multe teste pentru a te obișnui cu tipul de exerciții. Scriind foarte mult, examenul final l-am privit ca pe un simplu test pe care îl rezolv acasă pentru ultima oară. Am alocat ore întregi pentru a învăța, pentru a mă documenta și mi-am dorit ca munca pe care am depus-o de-a lungul timpului să nu fie în zadar. Am ales profilul umanist tocmai datorită pasiunii mele pentru Limba Română și Istorie, materii la care am obținut note de 10. În plus, Logica a fost o materie pe care am descoperit-o în clasa a IX-a. Mi s-a părut un studiu interesant unde este nevoie de mult exercițiu și din acest motiv am ales-o ca a treia materie la care să susțin examenul. Obținerea mediei maxime a fost un ideal, un vis devenit realitate și o răsplată pentru toată munca depusă.

3.Ce dorești să faci mai departe? Ce facultate vrei să urmezi?

O să îmi continui drumul către Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. Pasiunea pentru istorie a fost motivul pentru care am hotărât să iau o astfel de decizie, foarte importantă pentru viitorul meu profesional. Voi aplica la mai multe facultăți, dar o să varieze centrul universitar, nu și specializarea. Sunt sigură de faptul că voi fi dedicată în mod special istoriei din momentul în care o să ajung să mă axez pe un singur domeniu. O să urmez studiile de licență ale Facultății de Istorie, apoi studiile de master și, de ce nu, chiar doctoratul.

Ana-Nicoleta BĂRCAN: „Satisfacția cea mai mare este să faci ceea ce îți place și să faci acel lucru cu plăcere si devotament”

4.Unde te vezi peste 10 ani? Ce profesie ai dori să ai?

Îmi doresc să ajung profesoară. Aceasta este o dorință pe care o am încă de mică, dar a fost valorificată după ce am ajuns să cunosc mai mulți specialiști în domeniu. Aș fi profund onorată dacă aș reuși să mă întorc în cadrul Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” ca și profesor. Întotdeauna mi-a plăcut la școală, mi-au plăcut cadrele didactice care au constituit un exemplu pentru evoluția mea. Tocmai de aceea am ales să îmi găsesc un job pe măsura dorințelor și pasiunilor mele. Până la urmă, satisfacția cea mai mare este să faci ceea ce îți place și să faci acel lucru cu plăcere si devotament.

5.Dar peste 20 de ani? Crezi că vei fi în țară sau în străinătate?

Nu iau în calcul să plec din țară și cu siguranță nu voi lua în calcul nici peste ani să fac acest pas. Eu sunt mulțumită de ceea ce oferă țara mea, chiar dacă mai sunt necesare mici schimbări. Peste tot este loc de mai bine. Peste 20 de ani sper să ajung mai sus decât deja mi-am propus și să îmi îndeplinesc toate dorințele.

Mulțumim pentru timpul acordat și îți dorim mult succes pe mai departe!

Ei bine, după ce ați citit interviul cu Ana-Nicoleta BĂRCAN, nu-i așa, stimați cititori, că și dvs. credeți că acest județ are, totuși, viitor?

