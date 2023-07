Email the Author

Reprezentanții IPJ Vâlcea au comunicat și faptul că au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, pentru nerespectarea condițiilor legale de păstrare a armelor și munițiilor, urmând a fi aplicate două măsuri complementare de anulare a dreptului de deținere, port și folosire arme. În această cauză, se efectuează deja cercetări față de opt persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uz de armă fără drept. Suportul de specialitate al întregii operațiuni a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale (DOS) din Poliția Română. Activitatea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Sursă foto: IPJ Vâlcea

