Delegația OAMGMAMR Vâlcea, prezentă la ICN Montreal

În perioada 1-5 iulie 2023, la Montreal s-a desfășurat al 29-lea Congres al Consiliului internațional al asistenților (ICN – organizația a peste 28 milioane de asistenți din 135 de țări), cu tema: Asistenții medicali împreună – o forță a sănătății globale. Congresul ICN Montreal 2023 este dovada (nu singura, dar de cea mai înalta ținută), că de câțiva ani asistăm la o schimbare de paradigmă: asistentul medical, p r o f e s i e preponderent de execuție, devine – prin descoperirea și conștientizarea v o c a ț i e i – factor decizional, întreg procesul având obligatoriu doi poli de accelerare (individul și organizația profesională) guvernați de tipuri complementare de leadership (participativ si organizațional) și de jaloane intermediare comune (motivare, implicare, decizie, coordonare, rezultate).

