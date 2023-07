Email the Author

În plus, unitatea mobilă va găzdui cursuri de educație financiară, precum și ateliere despre folosirea aplicațiilor mobile și despre navigarea în siguranță pe internet. De asemenea, vor fi prezenți și experți care le vor explica oamenilor cum pot accesa finanțări prin fondurile europene pentru producție și echipamente agricole.

În ceea ce privește zona de tehnologie și telecomunicații, clienții vor putea accesa ofertele de abonamente de servicii fixe (internet și televiziune) și pe cele de servicii mobile, vor putea testa și achiziționa dispozitivele disponibile pe platforma comercială Easytech (televizoare, tablete, trotinete, aspiratoare robot, etc.), dar își vor putea plăti și factura și reîncărca în aplicația My Vodafone sau la ATM-ul BCR cartela Vodafone.

