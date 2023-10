TÂNĂR DIN BERBEȘTI, prins drogat, la volan, în Sinești

La data de 6 octombrie 2023, în jurul orei 18.30, polițiștii orașului Berbești au oprit, pentru control de rutină, un autoturism. În urma verificărilor specifice efectuate, oamenii legii au stabilit constatat că autoturismul în cauză era condus de către un tânăr în vârstă de 21 de ani, domiciliat în orașul Berbești, care circula pe Drumul Județean 605 A, pe raza comunei Sinești, sub influența substanțelor psihoactive.

„În urma testării cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal. Tânărul în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”, ne-au anunțat polițiștii.

În cauză, oamenii legii au înregistrat dosar penal în care se vor efectua cercetări sub aspectul comiteri infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Sursă foto: Google Street View