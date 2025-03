Email the Author

Bogdan Pistol, managerul clubului, a declarat: „E de analizat ce s-a întâmplat aici, dar și pauza pe care au avut-o. Seamănă cumva cu începutul sezonului. Și atunci am început șovăielnic, dar ne-am revenit și așa se va întâmpla și acum. Cel mai important este că am câștigat”.

După 10 minute in care s-a „tras” țintit la foc automat, 55 puncte marcate, a urmat desprinderea Vâlcii, cu un Rareș Uță al nostru în bună formă. În sfertul doi s-a mers apropiat câteva minute, după care jucătorii vâlceni au pus pe tabelă un intermediar de 13-0 și au încheiat cu 55-40 la pauză, cu Gray și Sabin decisivi. Coordonate asemănătoare și pentru sfertul trei, chiar avantaj de 18 puncte pentru Gray și compania. Dar cu două minute înainte de finalul sfertului trei, încurajați de niște spectatori pasionali și pasionați, sibienii s-au apucat de întoarcerea scorului. Înainte de ultimul sfert, în doar două minute au recuperat masiv, nouă puncte, doar 75-67. Ultimele 10 minute au adus emoții în cocheta sală din Sibiu. Gazdele au venit tot mai aproape, 80-82, iar victoria Vâlcii nu mai era deloc sigură. Totuși, pe un final confuz, cu destule contacte fizice nesancționate, ai noștri au reușit să păstreze avantajul, Ty Sabin marcând punctele liniștii, din aruncări libere, cu doar cinci secunde înainte de final.

