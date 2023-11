Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Prezenta inițiativă legislativă are în vedere creșterea gradului de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilității ca cetățenii să poată solicita documente și în format electronic.Tipul documentelor și al actelor ce pot fi solicitate astfel vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului Afacerilor Externe. Menționez că Senatul este prima cameră sesizată, votul final fiind dat la Camera Deputaților”, a explicat senatorul PNL Vâlcea, Claudia Banu.

„La Senat, am votat o inițiativă cu impact pozitiv major pentru românii din diaspora și nu numai. Odată cu intrarea în vigoare a proiectului dezbătut azi, românii vor putea accesa anumite tipuri de servicii consulare online, fără a fi nevoiți să se prezinte la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.