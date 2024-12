Schengen, un succes al României, pentru toți românii

Email the Author

Alin Emilian Tudoroiu

12 decembrie 2024, zi de referință pentru România. La Consiliul Justiției și Afaceri Interne al Uniunii Europene s-a votat în unanimitate acceptarea României în Spațiul Schengen și cu frontierele terestre. Se încheie astfel o perioadă de eforturi ale statului român pentru realizarea unor condiții egale de tratament pentru toți românii și toate mijloacele de transporturi românești care se vor putea deplasa de acum înainte liber pe toată întinderea Spațiului Schengen. „Această reușită se datorează, în bună măsură și reprezentanților Partidului Naţional Liberal care de-a lungul anilor, din variatele poziții pe care le-au ocupat – președinte, prim-ministru, ministru al justiției și ministrul afacerilor interne – au acționat cu determinare și dăruire pentru recunoașterea meritelor României în asigurare unui spațiu european al legii și securității. Intrarea deplină a României în Spațiul Schengen are o triplă semnificație; în primul rând pentru economie, pentru transportul de mărfuri și creșterea PIB-ului; apoi pentru deplasarea cetățenilor români în interiorul Spațiului Schengen; în fine, la nivel simbolic, pentru recunoașterea egalității în drepturi a țării noastre cu celelalte membre ale Spațiului Schengen. Salut munca colegilor mei liberali, eforturile lor pentru obținerea acestui succes și salut această reușită semnificativă a României!” , a precizat deputatul liberal vâlcean, Cristian Buican.

