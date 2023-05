Email the Author

De astăzi, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea dispune de o SALĂ DE CONFERINȚE modernă, un spațiu reconfigurat, cu un design elegant, în care să fie organizate evenimente pentru iubitorii de carte și nu numai. Este un proiect drag mie, pe care mi l-am dorit în special pentru tineri, fiindcă vreau ca tinerii vâlceni să fie atrași de evenimentele găzduite de bibliotecă. Întreaga investiție, care a cuprins executarea lucrărilor de construcții, achiziționarea mobilierului și dotările cu echipamente tehnice, s-a ridicat la aproape 800.000 lei, bani alocați din bugetul județului. De acum, vâlcenii vor putea să se bucure de evenimente culturale organizate în condiții excelente, într-o sală spațioasă, amenajată sub forma unui amfiteatru, cu o capacitate de 100 de locuri. Nu ne vom opri însă aici. În scurt timp, va fi lansată procedura de licitație pentru amenajarea unei terase literare, un alt proiect pe care mi l-am dorit foarte mult, un loc primitor în care iubitorii de carte să petreacă timp de calitate. Îi felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea acestui proiect frumos, iar colegilor de la bibliotecă le doresc multă sănătate, inspirație și cât mai multe evenimente cultural-educative.

