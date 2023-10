Rotary Club Râmnic, față-n față cu președintele Rotary International

Email the Author

În perioada 19-21 octombrie 2023, s-a desfășurat la București evenimentul Institutul Rotary, găzduit în acest an de sălile Palatului Parlamentului, Ateneului Român și Hotelului Marriott. Institutul Rotary de la București este evenimentul internațional al anului în întreaga regiune, un loc de dezbatere și reflecție asupra acțiunilor prezente și a celor viitoare. Reunește personalități de marcă ale Rotary International, iar la București s-a aflat chiar Președintele Gordon McInally. Rotary International este una dintre cele mai mari organizație neguvernamentale din lume, reprezentată oficial la ONU, care își dedică activitățile slujirii comunităților de pretutindeni, cauzei păcii și prieteniei între oameni, indiferent de culoare, rasă, religie sau alte apartenențe posibil divizive. România și Republica Moldova sunt reprezentate de peste 5.000 de membri, reuniți în cadrul Districtului 2241. Districtul 2241 reunește peste 150 de cluburi din România și Republica Moldova, cu peste 5.000 de rotarieni. Obiectivul principal al organizației este de a sprijini comunitățile vulnerabile, dar și excelența în domenii ca educația, social, mediul înconjurător, sănătate. Rotary Club Râmnic n-a putut lipsi de la acest eveniment de marcă.

