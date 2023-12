Sute de elevi la „Promenada Inimilor”

Email the Author

În încheierea „Săptămânii Europene a Sportului”, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea în colaborare cu Rotary Vâlcea și Rotary Cozia Vâlcea a organizat sâmbătă, 30.09.2023, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, competiția „Cross Vâlcea# Be Active” – „Promenada Inimilor”, la următoarele categorii de vârstă: – clasele 0- II băieți/fete, învățământ primar; – clasele III-IV băieți fete, învățământ primar; – clasele V-VI băieți/fete, învățământ gimnazial; – clasele VII-VIII băieți/fete, învățământ gimnazial; – clasele IX-X băieți / fete, învățământ liceal; – clasele XI-XII băieți / fete, învățământ liceal; – seniori . Au fost prezenți un număr de 800 de elevi și aproximativ 100 de voluntari, profesori , membrii ai celor două ONG,- uri, Organizația „Crucea Roșie” Rm. Vâlcea, voluntari, părinți, spectatori. Au fost oferite câștigătorilor, diplome, cupe, medalii, un număr foarte mare de cadouri de la sponsorii noșri generoși. Mulțumim sponsorilor, primăriei pentru locația deosebită, profesorilor de educație fizică și elevilor care au contribuit din plin la acest eveniment

