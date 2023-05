Rotary Club Râmnic continuă să premieze excelența

Email the Author

Email the Author

About Sorin Barbu,

Categoria C

Vineri,19 mai 2023, la ora 17,00, în Galeria Cozia Pasaj 1, a avut loc festivitatea de premiere a concursului de pictură pentru copii „Râmnicul meu”. Continuând-și tradiția premierii excelenței, Rotary Club Râmnic a fost alături de UAP Vâlcea: „Acest proiect reprezintă unul dintre cele mai solide angajamente luate de clubul nostru față de comunitate fiind pentru cel de-al treilea an consecutiv când susținem inițiativa UAP. În mod cert, ne veți regăsi alături de UAP Vâlcea și în anul 2024 când tema va fi viitorul orașului și modul cum vede râmniceanul de mâine această comunitate și dezvoltarea ei” ne-a dezvăluit Mihail Andrei Cismaru, din partea Rotary Club Râmnic

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597