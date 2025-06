Restricții de circulație în Vâlcea

Email the Author

Restricții de circulație din data de 05.06.2025, în funcție de condițiile meteo: – 🚧 Pe sectorul de drum DN 7 km 203+655 – km 203+880, în extravilanul localităților Călimănești – Brezoi se execută lucrări de rânguire versanți la între orele 07:00 – 18:00. În intervalul orar 08:00 – 15:00 circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max.15 minute, iar în rest circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 cale dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 7 km 232+830 – km 233+100 în extravilanul localității Câineni se executa lucrări de rânguire versanți între orele 07:00 – 18:00. În intervalul orar 08:00 – 15:00 circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max. 15 minute, iar în rest circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 7 km 181+000 – km 183+000 în extravilanul localității Lunca se lucrează la cosit vegetație între orele 08:00 – 16:00. Circulația rutieră se desfășoară îngreunat în zona utilajului de cosit vegetație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 67B km 97+000 – km 101+000 pe raza localităților Măciuca – Gușoeni se lucrează la reparații asfaltice între orele 08:00 – 18:00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 7CC km 0+000 – km 1+600 pe raza localității Călimănești se lucrează la montarea de parapet cu role între orele 18:00 – 22:00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 64 km 76+000 – km 79+000, în extravilanul localităților Zăvideni – Orlești se lucrează la tăiere arbori între orele 08:00 – 18:00. Circulația rutieră se închide/deschide în reprize de max.15 minute dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 7 km 191+000 – km 199+400 pe raza localității Călimănești se lucrează la aplicare marcaje axiale între orele 18:00 – 22:00. Circulația rutieră se desfășoară îngreunat în zona utilajului de aplicat marcaje. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – km 67+400 pe raza localității Obârșia Lotrului se lucrează la colmatări, fisuri și crăpături între orele 09:00 – 16:00. Circulația rutieră se desfășoară pe 1/2 din cale dirijată de piloți de circulație. – 🚧 Pe sectorul de drum DN 64 km 79+500 – km 94+500 în extravilanul localităților Orlești – Băbeni se lucrează la cosit vegetație mecanizat între orele 08:00 – 16:00. Circulația rutieră seb desfășoară îngreunat in zona utilajului de cosit vegetație.

