  • Home
  • Actualitate
  • Primii pași contează și te formează
    Grădinița Happy Kids a dat startul înscrierilor!

Primii pași contează și te formează
Grădinița Happy Kids a dat startul înscrierilor!

Scris deCurierul de Valcea, 5 februarie 2026

Dacă îți dorești pentru copilul tău un loc sigur și cald, unde este văzut, încurajat și respectat, unde învață firesc, prin joacă și experiențe reale, într-un mediu care ține cont de ritmul și curiozitatea fiecărui copil, atunci, la Happy Kids, vei găsi:

  • CONTINUITATE educațională până la Școala Gimnazială Discovery Kids
  • 20 DE ANI de experiență în educația timpurie

Fără taxă suplimentară:

 – Program de adaptare la creșă cu părinți și copii- timp de 3 săptămâni

 – Program de limba engleză zilnic

 – Program outdoor – explorare și mișcare în aer liber

 – Program de artă – creativitate și expresie

 – Hands-on Science – experimente și descoperiri

Descoperă lumea Happy Kids!