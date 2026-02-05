Primii pași contează și te formează
Grădinița Happy Kids a dat startul înscrierilor!
Dacă îți dorești pentru copilul tău un loc sigur și cald, unde este văzut, încurajat și respectat, unde învață firesc, prin joacă și experiențe reale, într-un mediu care ține cont de ritmul și curiozitatea fiecărui copil, atunci, la Happy Kids, vei găsi:
- CONTINUITATE educațională până la Școala Gimnazială Discovery Kids
- 20 DE ANI de experiență în educația timpurie
Fără taxă suplimentară:
– Program de adaptare la creșă cu părinți și copii- timp de 3 săptămâni
– Program de limba engleză zilnic
– Program outdoor – explorare și mișcare în aer liber
– Program de artă – creativitate și expresie
– Hands-on Science – experimente și descoperiri
Descoperă lumea Happy Kids!