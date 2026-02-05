Primii pași contează și te formează

Grădinița Happy Kids a dat startul înscrierilor!

Dacă îți dorești pentru copilul tău un loc sigur și cald, unde este văzut, încurajat și respectat, unde învață firesc, prin joacă și experiențe reale, într-un mediu care ține cont de ritmul și curiozitatea fiecărui copil, atunci, la Happy Kids, vei găsi:

CONTINUITATE educațională până la Școala Gimnazială Discovery Kids

20 DE ANI de experiență în educația timpurie

Fără taxă suplimentară:

– Program de adaptare la creșă cu părinți și copii- timp de 3 săptămâni

– Program de limba engleză zilnic

– Program outdoor – explorare și mișcare în aer liber

– Program de artă – creativitate și expresie

– Hands-on Science – experimente și descoperiri

Descoperă lumea Happy Kids!