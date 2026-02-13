Primarul Gutău, în dialog direct cu asociațiile de proprietari

Edilul Mircia Gutău a purtat zilele trecute un dialog cu asociațiile de proprietari, respectiv cu administratorii și președinții din Ostroveni (zona cuprinsă între Bulevardul Tineretului–Pandurilor și străzile Mihai Eminescu – I.C. Brătianu), care au prezentat problemele cu care se confruntă. La solicitarea acestora și în urma consultării tuturor aspectelor semnalate, se vor institui parcări de reședință pe bază de ecusoane.

În cadrul întâlnirii au mai fost discutate următoarele subiecte:

Situația de la CET – la acest capitol, primarul Mircia Gutău a oferit asigurări că niciun locuitor nu va rămâne fără apă caldă și agent termic începând cu luna august 2026;

Modul de calcul al taxelor și impozitelor locale – administrația publică locală face toate demersurile legale către Guvern pentru obținerea unei recalculări a taxelor, în beneficiul cetățenilor.

„Seria întâlnirilor cu administratorii și președinții asociațiilor de proprietari va continua și în perioada următoare. Vom continua dialogul cu cetățenii și reprezentanții asociațiilor de proprietari, rămânând deschiși la propuneri și sesizări, pentru a identifica împreună cele mai bune soluții pentru comunitate”, a precizat primarul Râmnicului.