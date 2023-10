Email the Author

„Bărbatul a fost condus la audieri. În urma probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. În cursul acestei zilei de vineri, 13 octombrie 2023, persoana reținută a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea luării unei măsuri preventive” , au mai transmis reprezentanții IPJ Vâlcea. Sursă foto: Arhivă

În data de 12 octombrie 2023, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în comuna Oteșani, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. „În fapt, în data de de 11 octombrie 2023, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat cu privire la faptul că, în timp ce se afla împreună cu mai multe persoane, într-o locuință din municipiul Râmnicu Vâlcea, i-ar fi fost sustrase cheile de la autoturism, precum și autoturismul cu care acesta venise și care era parcat în fața blocului. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de polițiști, a fost identificat la scurt timp, în trafic, persoana bănuită de comiterea faptei. Este vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din localitatea Oteșani, județul Vâlcea. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că el avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat” , ne-au informat polițiștii vâlceni.

