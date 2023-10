Email the Author

În ceea ce priveşte menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea are în responsabilitate 359 dintre unitățile de învățământ (90.65%), Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vâlcea are 11 unități (2,77%), iar Poliția locală va supraveghea 26 de unități (6,56%). „În conformitate cu Planul Naţional Cadru de Acțiune pentru siguranţa şcolară, obiectivul principal al structurilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea este menţinerea unui climat școlar sigur, protejat de diferitele forme de manifestare a criminalității și crearea unui parteneriat poliție-școală-comunitate, astfel încât procesul educativ din unităţile de învăţământ preuniversitar să se desfăşoare într-un mediu adecvat pentru elevi şi cadre didactice” , ne-au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

La nivelul județului Vâlcea, în anul şcolar 2023-2024, funcționează 396 unități de învățământ preuniversitar (137 în mediul urban și 259 în mediul rural), cu 12 mai puține față de anul precedent. Dintre acestea, 384 unități de învățământ se regăsesc în sistemul de învățământ de stat și 12 în cel privat, 141 fiind cu personalitate juridică, iar 255 fără personalitate juridică. Situația după tipul unităților de învățământ din mediul urban, respectiv rural, este următoarea: • 199 grădinițe (61 urban / 138 rural); • 148 școli primare / gimnaziale (32 urban / 116 rural); • 27 licee, colegii, etc. (22 urban / 5 rural); • 22 alte unităţi în mediul urban care fac parte din reţeaua şcolară (opt unităţi conexe – Palatul copiilor, cluburi copii, cluburi sportive, patru şcoli posticeale, 10 creşe).

