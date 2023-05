Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Pe această cale aș dori să fac și o serie de clarificări cu privire la notificarea trimisă de Apavil către toți cei care au contract de branșare la apă potabilă și cărora li se acordă un termen de 30 de zile pentru a se branșa la rețeaua de canalizare, în caz contrar fiind atenționați că vor suporta rigorile legii și vor fi debranșați de la rețeaua de apă potabilă. Am primit zeci de mesaje și telefoane pe această temă! Așa cum le-am spus celor care m-au întrebat, o spun și aici: acum aveți posibilitatea legală de a vă branșa la rețeaua de canalizare, pentru că totul se face pe baza unui proiect existent! Nimeni nu mai poate să se răzgândească sau să refuze branșarea, pentru că investiția este finalizată, s-au făcut investiții publice majore, iar toți trebuie să fim conștienți că aceasta este normalitatea spre care tindem! Suntem prima localitate din ultimii ani care am fost preluată de Apavil! Suntem recunoscători pentru asta și le mulțumesc public celor de la Apavil SA!”, a explicat liberalul-șef din Bujoreni.

„Mai bine de trei ani și ceva de așteptare, de insistențe ale noastre și de reproșuri din partea cetățenilor. A fost peste puterile noastre să rezolvăm această problemă mai devreme. Dar acum am reușit! Primăria Bujoreni a predat către societatea Apavil rețeaua de canalizare a localității. Asta înseamnă că peste 1.000 de gospodării vor avea posibilitatea de a beneficia de rețeaua de canalizare. Primele 300 de gospodării, din satele Olteni și Malu Alb, se pot branșa imediat deoarece au deja branșamente individuale. Lucrările au fost finalizate în urmă cu mult timp, canalizarea era funcțională, însă birocrația și conjunctura politică ne-au întârziat atât de mult timp demersurile” , a transmis Gheorghe Gîngu, primarul comunei Bujoreni.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597