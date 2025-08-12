Om și Munte

După Sibiu, Făgăraș, Râșnov, Vama Buzăului, Baia Mare și Câmpulung Moldovenesc, sub directa organizare a Asociației „WildSport” Rm. Vâlcea , Expoziția de Fotografie cu Tematică Montană „Om și Munte” ajunge în Județul Vâlcea.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 12 -21 August 2025, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Rm. Vâlcea, din strada Carol l – nr. 26.

Programul de vizitare al expoziției este de luni până vineri, între orele 0900 și 1900. Sâmbătă și duminică este închis.

Expun fotografii, C.T.E.M „Nordic Grup” Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu, Clubul „Lupii Argintii” Sibiu, Asociația „Tur Alpin” Făgăraș, Asociația „Carpații de Curbură” Râșnov, Fundația „Tobis” România, „Busola Carpatină” Baia Mare, Asociația „Wildsport” Rm. Vâlcea, Asociația „Gașka” București și Asociația „Aventură în Natură” România.

Vernisajul expoziției, însoțit de un program muzical folk și cântece de munte, va avea loc în data de 14 August 2025, începând cu ora 1900.

Pasionații de munte, muzică fotografie și de frumos sunt așteptați cu drag!