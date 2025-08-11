Inceperea proiectului „DOTAREA DAEX CONSULT SRL”, cod SMIS 332646

DAEX CONSULT SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza incepand cu data de 11.06.2025, proiectul “DOTAREA DAEX CONSULT SRL”, cod SMIS 332646, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Prioritatea 1 Competitivitate prin Inovare si Intreprinderi Dinamice – Operatiunea 1 Imbunatatirea Competitivitatii si a Inovarii in Microintreprinderi, in baza contractului de finantare nr. 606/20.06.2025, incheiat cu cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (AM PR SV Oltenia).

Obiectivul general proiectului este reprezentat de cresterea competitivității societatii DAEX CONSULT SRL in domeniul activitatilor referitoare la sanatatea umana, prin dotarea unei unități noi de prestari servicii, cu accent pe crearea locurilor de muncă de calitate, durabile, prin investitii productive si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Rezultatele proiectului:

Baza materiala imbunatatita prin dotarea clinicii cu echipamente inovative, servicii de informare si publicitate, consultanta, internationalizare, certificari si participare la cursuri;

4 contracte de munca pentru locurile de munca nou create (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) si mentinute in perioada de durabilitate a investiei.

Materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public, in scopul de a promova proiectul si rezultatele sale.

Impactul proiectului: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul activitatilor referitoare la sanatatea umana, prin prestarea unor servicii adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a 4 noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Valoarea totala a proiectului: 1.758.105,70 Lei;

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.490.612,48 Lei;

Valoarea finantarii europene: 1.267.020,61 Lei;

Locul de implementare: Oras Baile Olanesti, str. Dr. Carol Davilla nr. 4, in Cladirea Tisa Spa Resort, etaj 3, jud. Valcea

Perioada de implementare a proiectului: 20.06.2025 – 19.06.2027

Contract de finantare nr. 606/20.06.2025

Cod SMIS: 332646