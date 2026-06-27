Ne doboară canicula!

Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări meteorologice, valabile până luni, la ora 10:00. În această perioadă, ne vom confrunta cu temperaturi extreme, care vor pune la încercare reziliența tuturor. Distribuiți acest mesaj pentru a ajunge la cât mai multe persoane.

COD GALBEN: 27 iunie, ora 10 – 28 iunie, ora 1 Zone afectate: Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova Temperaturi deosebit de ridicate, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30-34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.

COD PORTOCALIU: 28 iunie, ora 10 – 29 iunie, ora 10 Zone afectate: Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei Valul de căldură intens va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa între 34-38 de grade.

Câteva 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚̆𝐫𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐞 pentru a vă proteja sănătatea: 𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐚̂𝐫𝐟: deplasați-vă în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul. 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐞𝐟𝐨𝐫𝐭: evitați aglomerațiile, expunerea directă la soare și efortul fizic intens între orele 11:00-18:00. 𝐀𝐯𝐞𝐭̦𝐢 𝐠𝐫𝐢𝐣𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐢 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢: păstrați legătura cu persoanele în vârstă, interesați-vă de starea lor de sănătate și oferiți-le asistență la nevoie. 𝐍𝐮 𝐥𝐚̆𝐬𝐚𝐭̦𝐢 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨𝐝𝐚𝐭𝐚̆: copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme, nici măcar pentru scurt timp! 𝐈̂𝐦𝐛𝐫𝐚̆𝐜𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐯𝐚𝐭: purtați pălării și ochelari de soare, haine lejere în culori deschise și materiale ușoare. 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭: beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător. 𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐛𝐚̆𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢: nu consumați alcool și evitați băuturile care conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare. 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭̦𝐢-𝐯𝐚̆ 𝐬𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭𝐨𝐬: consumați fructe și legume proaspete.

𝐈̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐮 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐮𝐬𝐜𝐚̆𝐜𝐢𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞. 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐚𝐩𝐞𝐥 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐭𝐚̆𝐭̦𝐞𝐧𝐢: Să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt; Să nu arunce la întâmplare resturile de țigări; Să nu lase în interiorul autoturismelor expuse la soare recipiente sub presiune (brichete, tuburi de deodorant etc.).

Apelați Serviciul 112 în caz de urgență.

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ISU Vâlcea