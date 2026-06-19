2500 de elevi încep «cursa» pentru un loc în liceele vâlcene

• luni, 22 iunie, Evaluarea Națională debutează cu prima probă – Limba și literatura română

În judeţul Vâlcea sunt înscrişi la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2026, 2510 candidați din seria curentă, din cei 2758 de absolvenți ai clasei a VIII-a. 57 de elevi vor beneficia de adaptarea condițiilor de examen conform “Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2026”, procedură elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Probele se vor desfăşura în 25 de centre de examen.

Luni, 22 iunie 2026, Evaluarea Naţională a elevilor, absolvenţi de clasa a VIII-a, debutează cu prima probă scrisă la Limba şi literatura română. A doua probă scrisă se va susţine miercuri, 24 iunie, la disciplina Matematică.

Accesul în sălile de examen se va face până la ora 8.30. Timpul de lucru pentru redactarea lucrarii scrise este de două ore. Lucrările vor fi scanate în faţa elevilor, trei elevi rămânănd în sală până la scanarea ultimei lucrări.

Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor se va face miercuri, 1 iulie, până la ora 12:00. iar cererile pentru vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, în intervalul orar 14.00-18.00.

Vizualizarea lucrărilor scrise se poate face în zilele 2-3 iulie, la centrul de examen.

Contestațiile se pot depune în zilele de 2-3 iulie, la centrul de examen, fizic sau la adresa de e-mail afișată în centrul de examen.

Rezultatele finale vor fi afişate anonimizat miercuri, 8 iulie 2026, după soluţionarea contestaţiilor.

TEL VERDE Evaluare Națională 2026, ISJ Vâlcea: 0800816250.

„Le urăm succes tuturor elevilor, părinţilor le dorim doar emoţii pozitive, iar doamnelor şi domnilor profesori, directori şi inspectori, implicaţi în procesul de organizare, supraveghere, scanare şi evaluare, multă putere de muncă!”, au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.