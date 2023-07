MEMORIALUL OCNELE MARI, un spațiu al cinstirii memoriei martirilor

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Sâmbătă, 8 iulie 2023, Primăria Ocnele Mari, prin Casa de Cultură „Mircea Demetriade” și Salrom, organizează o nouă ediție a impresionantului eveniment evocator „Memorialul Ocnele Mari – Vasile Militaru” . Proiectul, devenit tradițional, se constituie într-un omagiu adus martirilor care și-au găsit sfârșitul într-unul dintre cele mai dure centre de detenţie, unde condiţiile insuportabile contribuiau decisiv la distrugerea psihică şi fizică a omului. La Ocnele Mari au fost exterminate figuri însemnate ale intelectualităţii româneşti şi oameni simpli, legaţi de idealul luptei anticomuniste. Seria de evenimente va debuta la ora 10.30 cu depunere de coroane la Monumentul Ocnița. La ora 11.15, la Cimitirul Bozeasca, locul în care, în gropi comune, își dorm somnul de veci martirii uciși la Ocnele Mari, va avea loc o slujbă de pomenire. În Salina de la Ocnele Mari, la ora 12.30, prof. dr. Florin Epure – Directorul Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea va vorbi despre „Dragostea mărturisitoare de Hristos în închisorile comuniste”. Conferința va fi urmată de prezentarea unei expoziții cu lucrări semnate de Ervant Nicogosian, un mare pictor născut la Odesa, care a trecut timp de șapte ani prin Gulagul rusesc, pentru ca apoi să se stabilească în România, unde a devenit unul dintre creatorii foarte importanți ai țării nostre. Despre personalitatea lui Ervant Nicogosian, arta sa și dramele prin care a trecut, vor vorbi Gilda Mologhianu – fiica artistului și Gheorghe Dican – vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Ediția din acest an a „Memorialului Ocnele Mari” se va încheia tot în Salina de la Ocnele Mari, cu un emoționant recital de poezie și muzică, în care protagoniști vor fi actrița Lamia Beligan și chitaristul Tudor Niculescu-Mizil. Actrița Lamia Beligan – artistă de primă valoare a Teatrului National „Ion Luca Caragiale” din București, care, în ultimii ani, a obținut mari succese în spectacolele „Vivien Leigh: Ultima Conferință de presă”, „Două pe față, două pe dos”, Sinucigașul”, „Bolta cerească” sau Casa curată” – cea mai recentă premieră a primei scene teatrale a țării. Lamia Beligan a fost distinsă cu: Premiul Fundaţiei Silvia Popovici” pentru cea mai bună actriţă a anului 1998; Leul de Argint pentru filmul Hotel de lux” în regia lui Dan Piţa, rolul Marta, 1992; Premiul de interpretare pentru rolul GwenDolline din comedia muzicală după piesa „Bună seara, domnule Wild”, la Festivalul Internaţional de la Liverpool, 1990; Medalia Meritul Cultural conferită de preşedintele României. Îndrăgostită de poezie, Lamia Beligan a fost protagonista unor recitaluri de neuitat desfășurate pe scena Festivalului „Mogoșoaia ClasicFest”, în cadrul turneului „România MultiCulturală” – prilejuit de sărbătorirea Zilei Culturii Naționale (2020) sau în spectacolul „Eternul Eminescu”, la Piatra Neamț, cu prilejul Zilei Culturii Naționale (2023). Chitaristul Tudor Niculescu-Mizil este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București și a cursurilor de master ale Academiei de Muzică din Maastricht (Olanda). Este solist și profesor. A fost invitat în cadrul unor proiecte artistice de lungă durată derulate de prestigioase instituții culturale românești. Este directorul artistic al concursului international de chitară clasică „Talente în afirmare”, ajuns în anul 2022 la cea de-a X-a ediție. În perioada 2017-2020 a publicat trei cărți de specialitate la Editura Muzicală, iar în anul 2015, CD-ul său, intitulat „Romantic guitar”, s-a bucurat de apreciare unanimă. Printre succesele anului 2022 se numără și recitalul său din cadrul Festivalului „Gheorghe Petrașcu – 150”, un eveniment desfășurat la Tecuci – orașul natal al primului mare pictor devenit devenit membru al Academiei Române. Memorialul de la Ocnele Mari, va fi urmat, de la ora 17.00, la Râmnicu Vâlcea, de un alt eveniment emoționant. Este vorba despre dezvelirea plăcii de identificare a Mozaicului „Bătălia de la Posada”, operă de artă plasată pe fațada Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale și semnată de artistul Ervant Nicogosian. Organizatori acțiunii de sâmbătă, 8 iulie 2023: Primăria Ocnele Mari, Casa de Cultură „Mircea Demetriade”, Salrom – Societatea Națională a Sării – Filiala Vâlcea și Asociația Pro Valores. Parteneri: Asociația Culturală „Ervant Nicogosian”, Filiala Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Direcția Județeană de Cultură Vâlcea. • Sebastian CRĂCIUN, președinte al Asociaţiei Cultural Sportive Pro Valores

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iulie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.