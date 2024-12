«IVAN» vă așteaptă la Teatrul Anton Pann…cu turbinca plină

Email the Author

Mateea Marin, regizor. Este și ea absolventă a Universității Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Teatrologie. Pentru Teatrul Anton Pann a realizat mai multe spectacole. Amintim aici faptul că piesa ”Iona” de Marin Sorescu, regizată de ea în 2022, s-a bucurat de un real succes, obținând premii la festivaluri naționale și internaționale. Ultimul premiu a fost la Festivalul de Monodramă de la Gabrovo, Bulgaria, unde Lucian Marin și Ion Andreica, cei care au semnat muzica, au primit Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră a unui spectacol de teatru. Cu o experiență de peste 15 ani în teatru ca manager al unor proiecte culturale de anvergură, regizor a numeroase spectacole de teatru, colaborator cu alte teatre pe diverse proiecte, formator de training-uri etc, în 2024 revine la Teatrul Anton Pann și împreună cu actorul Alecsandru Dunaev pun în scenă spectacolul ”Ivan”, adaptare a cunoscutei povești scrise de Ion Creanga, Ivan Turbincă.

Alecsandru Dunaev, actor. Absolvent al UNATC București și cu un master în limbi slave la Universitatea din București, Alecsandru Dunaev a devenit cunoscut pentru rolurilor din serialele Adela și Lia- Soția, soțului meu. Până la primirea lor, Alecsandru a jucat în numeroase piese de teatru și în 3 filme de lung metraj: Sabina (Tortured For Christ), 2018; Cardinalul, 2019 și în Cravata galbenă, 2024, un film cu John Malkovich în rolul dirijorului Sergiu Celibidache. Colaborarea cu Teatrul Municipal Ariel, la începuturile carierei sale, l-a adus mai aproape de Râmnicu Vâlcea, el find tulcean la origini. Din 2024 este actor al Teatrului Anton Pann și joacă în spectacolul ”Paso Doble” iar acum în ”Ivan”, rol pe care îl interpretează cu mare măiestrie.

Printr-o conferință de presă, reprezentanții Teatrul Anton Pann anunță premiera spectacolului ” IVAN” regia și scenografia Mateea Marin. Evenimentul care-l are în prim plan pe actorul Alecsandru Dunaev este programat joi 19 decembrie, ora 19:00, Sala Studio. Textul piesei, care poartă semnătura lui Alecsandru Dunaev, ne îndeamnă la reflecție. Pornind de la vinovăție, ca temă principală, Alecsandru Dunaev reușește să-l aducă pe Ivan, pe care-l știți din povestea lui Ion Creangă, până în zilele noastre. Se întâmplă deseori să acționăm (nevoit) din vinovăție. Dar nu e oare tot vinovăția cea care ne ține-n loc? Cea care ne face să ne tot uităm în urmă și ne refuză dreptul la evoluție? Scăpăm de ea vreodată? Suntem capabili să ne iertăm? Sunt întrebări la care, după ce o să vedeți spectacolul poate încercați să și răspundeți. ”Aș vrea să cred că acest spectacol este o oglindă. Nu pentru autor, nu pentru personaj, ci pentru noi toți”, spune el.

