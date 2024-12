Hocus-pocus cu alegerile

Email the Author

În primul rând nu pot să nu remarc bâlbâielile statului român (și aici includ toate instituțiile sale), precum și joaca cu democrația de tipul ”uite alegerile, nu sunt alegerile”. Dacă CCR a luat o astfel de decizie fără precedent înseamnă că ceva foarte, foarte grav s-a întâmplat. În concluzie, e nevoie de fapte, nu vorbe. Mă aștept în zilele următoare la valuri de arestări, demisii, descoperirea milioanelor de euro investite de o țară terță în campania electorală, demascarea unor agenți secreți. De asemenea, mă aștept la invocarea punctelor din tratatul NATO, pentru că o ingerință statală echivalează cu o declarație de război. Nu știu dacă chiar a punctului 5, să nu exagerăm, dar sunt altele pe acolo. Așadar se petrec lucruri extrem de grave, cu consecințe dramatice, și ele reclamă măsuri adecvate. Dacă toate aceste așteptări ale mele nu se vor confirma, iar motivația curții se va ascunde ca și până acum sub niște formulări ambigue, suntem într-un real pericol. Fenomenul extremist nu numai că nu va fi stopat, dar el va lua și mai mare amploare. Votanții lui Călin Georgescu sunt mulți și frustrați că li s-a făcut o nedreptate. Nu e suficientă interzicerea lui Călin Georgescu la viitoarele alegeri, pentru că va face prozeliți, va veni altul care va specula culoarul lăsat liber. De fapt, așa a ajuns și Georgescu în pole-position, în urma interzicerii candidaturii Dianei Șoșoacă. Trebuie demascată întreaga rețea de spionaj, dacă ea există, și desecretizate toate informațiile care au legătură cu cazul. Doar așa instituțiile care apără statul de drept și democrația își vor putea recăpăta credibilitatea. Altfel, le putem considera încă de pe acum complice la instaurarea dictaturii.

