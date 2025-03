Email the Author

Chiar de la depărtare, pumnii strânși și gândurile bune ale tuturor vâlcenilor se vor simți aici, cu siguranță. În definitiv, Final Four nu ar fi doar despre SCM, ci despre tot orașul nostru. Țineți aproape !

Am încercat să acopăr ultimele zece zile cu informații și detalii despre partidă. Am încercat să fiu calm și pe cât posibil imparțial. Cu doar câteva ore înainte de începerea jocului, recunosc că emoțiile au dat buzna în sufletul meu. Sa fii aproape de jucătoare, să le simți trăirile partidei, îți schimbă perspectiva și te face să devii suporter fără rezerve.

Dar în această după-amiază nu mai contează ce a fost. Un meci bun astăzi ne-ar pune într-o situație favorabilă peste o săptămână. La antrenamentul de aseară, într-un fel de meci școală, le-am văzut încrâncenate pe jucătoarele noastre. Raluca Kelemen a blocat-o temerar pe Anniken Wollik, un moment îngrijorător pentru toți, din fericire fără urmări medicale. Nathalie Hagman a strigat neîncetat la colege, până la urmă este căpitanul. Julia Maidhof, la fiecare pătrundere încheiată cu gol, se bucura de parcă ar fi început deja partida cu Thuringer. Da, încrâncenarea și dorința sunt două cuvinte potrivite pentru a descrie antrenamentul de o oră și jumătate. Folosind termeni fotbalistici, primul „șapte” , sau echipa cu care va intra Vâlcea la început, pare să fie următorul: Foggea – Hagman, Maidhof, Necula, Ljepoja, Zschocke, Wollik. Dar, desigur, alegerea va fi a lui Rasmus Poulsen, mai ales după acest antrenament intens.

