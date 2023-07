Email the Author

Miercuri și joi, pe 19 și 20 iulie 2023, orașul Băile Olănești va fi din nou în sărbătoare! Miile de turiști care se află deja în stațiune, localnicii, dar și alți participanți care vor veni special pentru aceste momente vor lua parte la suita de evenimente programată cu prilejul împlinirii a 496 de ani de la atestarea documentară a localității. Vor poposi și în acest an, pe scena amenajată în centrul stațiunii, nume cunoscute ale muzicii (de mai multe genuri) atât din județul nostru, dar și din țară. Practic vor fi interpreți cam de toate genurile muzicale populare în țara noastră. Miercuri, în prima zi a evenimentului, vor urca pe scenă Ansamblul Rapsodia Vâlceană, dar și alți interpreți, precum Aida și Juno. Zilele Orașului Băile Olănești vor continua joi, pe 20 iulie 2023, chiar de Sfântul Prooroc Ilie, atunci când pe scenă vor urca Ioana Negriloiu, trupa Anemary, Alyssa Popescu, Jean de la Craiova și alții!

