Alexia DUMBRĂVESCU, elevă a Liceului Pedagogic din Râmnicu Vâlcea, practică sport de performanță și a obținut media maximă la Examenul de Evaluare Națională

Examenul de Evaluare Națională a reprezentat și în acest an șansa remarcării pentru elevii care au învățat constant de-a lungul școlii generale. Unitățile școlare din județul nostru au avut multe medii bune (să spunem că le încadrăm aici pe cele care au pornit de la 9,00 și au ajuns până la… 10,00), dovadă că au fost destui elevi, sprijiniți de părinți, poate și de bunici, care au tratat cu seriozitate probele de Limba Română și de Matematică, dar și cadre didactice care s-au implicat activ pentru buna pregătire a copiilor. Merită felicitări toți acești elevi cu medii bune, iar „coronițele” se cuvin, apreciem noi, celor câțiva care au reușit chiar mediile maxime. Adică 10,00 curat!

V-am mai prezentat în paginile ziarului nostru interviuri cu elevi de la școli din județul nostru, absolvenți ai clasei a VIII-a în această vară, care au reușit să obțină media maximă la Examenul de Evaluare Națională. Vă invităm în rândurile de mai jos să descoperiți încă o tânără care și-a dat interesul pentru școală, a învățat cu seriozitate și a reușit să obțină o astfel de medie… formată din mai multe cifre (10,00). 😀

Este vorba despre Alexia DUMBRĂVESCU, elevă a Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, fostul Liceu Pedagogic, așa cum îl cunoaște multă lume după vechea lui denumire. Iar Alexia merită felicitări pentru mai mult decât media maximă la examenul din această vară! Ea a reușit să învețe foarte bine în decursul anilor de școală chiar dacă în paralel a alocat timp și pentru practicarea unui sport de performanță (handbalul).

Alexia DUMBRĂVESCU: „Am lucrat mult de-a lungul celor patru ani. Am încercat să îmbin școala cu sportul, având aproape zilnic antrenamente”

Așadar, să vedem care a fost strategia câștigătoare a Alexiei DUMBRĂVESCU în pregătirea Examenului de Evaluare Națională. O fi făcut marcaj „om la om” fiecărei materii, ca în handbal… sau nu!? Haideți să descoperim!

1.Spune-ne câteva lucruri despre tine pentru ca noi și cititorii noștri să te putem cunoaște mai bine.

Mă numesc Dumbrăvescu Alexia, am 15 ani și sunt pasionată de handbal și de sport în general. Acești patru ani de gimnaziu i-am petrecut alături de colegi și profesori, creând momente de neuitat. Îmi aduc aminte și de anii din ciclul primar, de doamna învățătoare Florica Dumitrescu care, cu blândețe și profesionalism, a pus bazele formării mele ca elev. Domnul diriginte din gimnaziu, Ochia Florin, ne-a îndrumat mereu, fiind întotdeauna alături de noi. Vreau să mulțumesc domnului Cătălin Badea și doamnei Alina Mihăilescu pentru toate lucrurile pe care le-am învățat de la dânșii, dar și celorlalți dascăli care au avut răbdare cu noi.

2.Cum te-ai descurcat în anii trecuți, în perioada în care cursurile s-au desfășurat în sistem online?

În perioada în care cursurile s-au desfășurat în sistem online, deși nu agreez acest mod de predare, am reușit să mă adaptez, să înțeleg lecțiile, neîntâmpinând mari greutăți.

3.Care au fost secretele mediei maxime la Evaluarea Națională?

Nu cred că există un secret anume și nu cred că este necesar un program strict de învățare. Eu nu am avut unul, însă am lucrat mult de-a lungul celor patru ani. Am încercat să îmbin școala cu sportul, având aproape zilnic antrenamente, iar pentru a le putea face pe amândouă a fost nevoie de unele sacrificii atât din partea mea, cât și din partea părinților mei. Consider că datorită pregătirii mele foarte bune de-a lungul ciclului gimnazial mi-a fost mai ușor să îmi dozez timpul, alocând mai puține ore recapitulărilor de dinaintea examenului.

4.La ce liceu și la ce profil îți vei continua studiile?

Studiile le voi continua la CNI „Matei Basarab”, înclinând spre Științe ale naturii, un profil care îmi oferă mai multe posibilități în ceea ce privește drumul pe care îl voi urma în viitor. Mă voi reîntâlni cu mai mulți colegi care au optat pentru același profil, lucru care mă bucură enorm.

5.Ai vrea să ai posibilitatea de a opta pentru școală online în timpul liceului? 😀

Nu aș vrea să am parte de predare online în timpul liceului, deoarece, cum am menționat mai sus, nu agreez acest sistem de învățare, preferând socializarea dintre elevi și cadre didactice.

6.Ce profesie ți-ai dori să ai (în viitor)?

Încă nu am luat o decizie în privința a ceea ce vreau să urmez, însă înclin spre o carieră în Medicină. Consider că este o meserie frumoasă care îmi oferă posibilitatea să ajut oamenii. În același timp mi-aș dori să continui și cariera sportivă.

7.Unde te vezi peste 10 ani?

Peste 10 ani mă văd o femeie împlinită, care a reușit ceea ce și-a propus, având încredere că orice aș alege să fac o voi face cu plăcere. Știu că familia îmi va fi mereu alături, așa cum mi-a fost întotdeauna și mă va susține orice ar fi, iar acest lucru este tot ceea ce contează.

Mulțumim pentru timpul acordat!

Felicitări și ție, Alexia, pentru rezultatele foarte bune obținute la examen și mult succes în anii de liceu!

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Conform legislației în vigoare, imaginile care însoțesc acest articol au fost publicate cu acordul părinților elevei Alexia Dumbrăvescu (în cauză fiind vorba despre o persoană minoră).