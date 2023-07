Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Marți, 4 iulie 2023. în jurul orei 15.30, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Pitești, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Serelor, din comuna Bascov, a observat o femeie, care se afla pe o schelă de susținere a unei conducte de transport gaze naturale, la aproximativ 5-6 metri înălțime. Ea amenința că se aruncă, fără a avea vreo solicitare anume. La fața locului, s-a deplasat și un echipaj din cadrul Secției de Poliţie Rurală Bascov, dar au fost direcționate și echipaje de pompieri și un negociator din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș. „În urma activităților desfășurate, persoana în cauză a fost imobilizată de un agent din cadrul Secției de Poliție Rurală Bascov și negociatorul din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș și a fost coborâtă, în siguranță la sol, de unde a fost preluată de un echipaj medical și transportată la o unitate medicale de specialitate. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că tânăra are 22 de ani și este din județul Vâlcea” , ne-au anunțat reprezentanții IPJ Argeș. Sursă foto: IPJ Argeș

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iulie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.