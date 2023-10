Email the Author

Zilele trecute, chiar pe 14 octombrie 2023, în ziua în care creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, am primit o veste tristă. Distinsul doctor Vasile GREVUȚU , un om de aleasă ținută morală, de o mare modestie, cu mari disponibilități de bunătate și sprijin dezinteresat, un profesionist cu dragoste pentru meseria aleasă, a plecat pe Calea cea fără de întoarcere. Era născut pe 1 septembrie 1933. Luna trecută îl felicitasem, prin intermediul paginilor ziarului nostru, cu prilejul aniversării vârstei de 90 de ani. Acum îi anunțăm plecarea… din efemeritatea vieții! A fost înmormântat pe 16 octombrie în Cimitirul Cetățuia din nordul Râmnicului. Condoleanțe familiei îndoliate! Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să îi odihnească sufletul!

