„Bărbatul agresat a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În baza probatoriului administrat, pe numele bărbatului de 71 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracţiunii de lovire sau alte violențe. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident. Sursă foto: Arhivă

