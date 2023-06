DOAR 2.605 ABSOLVENȚI ai clasei a VIII-a s-au înscris la Evaluarea Națională în Vâlcea

Dacă în alți ani, în Vâlcea se înscriau constant peste 3.000 de elevi la Evaluarea Națională (în urmă cu 10-15 ani erau chiar și peste 4.000 de înscriși!), iată că pentru examenul de anul acesta s-au înscris doar 2.605 absolvenți ai clasei a VIII-a. Numărul redus este, în primul rând, o consecință a scăderii populației școlare din județul nostru, dar și al abandonului școlar (unii elevi urmându-și părinții peste hotare înainte de finalizarea studiilor gimnaziale).

Dacă am împărți acest număr de 2.605 elevi la 89 de localități, câte are județul, am vedea că rezultă o medie de nici măcar 30 de elevi absolvenți ai clasei a VIII-a/localitate. Mai mult, cum peste 1.000 dintre acești elevi provin de la școli din Râmnicu Vâlcea, rezultă că, de fapt, în medie, celelalte 88 de localități din județ nu au nici măcar o medie de 18 elevi absolvenți / localitate. Dramatic de puțin!

Calendarul Evaluării Naționale

Cei 2.605 absolvenți ai clasei a VIII-a înscriși în Vâlcea pentru Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2023, au fost repartizați în 47 de centre de evaluare. Luni, 19 iunie 2023, Evaluarea Naţională a elevilor debutează cu prima probă scrisă, cea de Limba şi Literatura Română. A doua probă scrisă se va susţine miercuri, 21 iunie, la disciplina Matematică. Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14.00. Contestațiile pot fi depuse în zilele de 28 iunie, în intervalul orar 16.00 – 19.00 și 29 iunie, în intervalul orar 08.00 – 12.00. Rezultatele finale vor fi anunțate marţi, 4 iulie 2023.