De la 1 ianuarie crește prețul apei. APAVIL rămâne printre operatorii cu cel mai mic preț din țară

• ANRSC a aprobat creșterea prețului la apă și canalizare, de la 1 ianuarie 2026 • Operatorul regional Apavil S.A. rămâne, în continuare, în topul companiilor de apă cu cel mai mic preț

Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe companii regionale de apă și canalizare din România au anunțat majorări ale tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare. Aceste ajustări au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și sunt în medie de 15%.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2026, tarifele pentru serviciile furnizate de societatea Apavil S.A., aprobate prin Decizia Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare nr. 162 din 10.12.2025, vor fi majorate după cum urmează:

Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită va fi de 6,63 lei/mc (fără TVA);

Tariful pentru canalizare-epurare va fi de 7,56 lei/mc (fără TVA).

TVA-ul calculat la prețul/tariful la apa potabilă/canalizare-epurare este de 11%.

„Această ajustare tarifară a fost necesară în vederea respectării prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008, modificat și completat prin actul Adițional nr. 132/23.10.2024”, a precizat Directorul general al societății Apavil S.A., dr. ing. Ion Florescu (foto). „Cu toate acestea, la nivel național, ne aflăm, în continuare, în topul companiilor de apă cu cel mai mic preț/tarif practicat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare”, a mai adăugat Directorul general al Operatorului regional Apavil S.A.