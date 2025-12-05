HomeAnunturiComunicat de presă privind finalizarea proiectului: „INSTALARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL SOCIETATII LOVAGRO SRL” Comunicat de presă privind finalizarea proiectului: „INSTALARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL SOCIETATII LOVAGRO SRL” Scris deCurierul de Valcea, 5 decembrie 2025 Distribuie pe:Tweet Dă clic pentru partajare pe WhatsApp(Se deschide într-o fereastră nouă) WhatsApp Mai mult Dă clic pentru a trimite o legătură prin email unui prieten(Se deschide într-o fereastră nouă) Email Dă clic pentru a imprima(Se deschide într-o fereastră nouă) Imprimare Similare