  • Home
  • Anunturi
  • Comunicat de presă privind finalizarea proiectului: „INSTALARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL SOCIETATII LOVAGRO SRL”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului: „INSTALARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PENTRU AUTOCONSUM LA NIVELUL SOCIETATII LOVAGRO SRL”

Scris deCurierul de Valcea, 5 decembrie 2025