Astfel, alături de senatorii Nicoleta Pauliuc și Cristian Țăgârlaș, am inițiat un proiect de lege care a trecut astăzi de Senat și va merge spre aprobare către Camera Deputaților, unde am ferma convingere că va obține un vot favorabil. Proiectul de lege prevede interzicerea comercializării sau oferirea în mod gratuit a băuturilor energizante și a derivatelor acestora persoanelor cu vârsta sub 18 ani, inclusiv prin comerțul online sau alte metode de vânzare la distanță. De asemenea, am prevăzut desfășurarea de activități de informare și educare a consumatorilor cu privire la efectele acestora asupra sănătății.