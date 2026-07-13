CET Govora se pregătește de sezonul rece… Două zile fără apă caldă, în Râmnic 👇🏻👇🏻👇🏻

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, din data de 13.07.2026, ora 0100 pana in data de 15.07.2026, ora 2400, pentru eliminare avarie conducta tur DN600, zona Peron Gara.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT23 Cerna; PT30 OLTCHIM ; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT34 Traian; PT35 Traian; PT36 Traian; PT37 Traian; PT38 Nord; PT39 Nord; PT40 Nord; PT41 Nord; PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; UM Panait Donici; Sala Polivalenta; Teatrul Anton Pann; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica.

De asemenea anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum la toti consumatorii Municipiului Ramnicu Valcea, din data de 13.07.2026, ora 2200 pana in data de 15.07.2026, ora 2400, pentru lucrari retea primara incinta CET Govora si lucrari pregatitoare pentru sezonul de incalzire 2026 – 2027.