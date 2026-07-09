Clinica BFT din Călimănești intră în reabilitare totală!

Peste 10 milioane de euro, din fonduri europene, se vor investi pentru modernizarea și dotarea Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești.

A fost semnat contractul de lucrări cu un termen de execuție de 24 de luni.

🌟 „Vila Oltul” – așa cum o cunosc vâlcenii – are o istorie de peste un secol, fiind construită în anul 1920 ca destinație de hotel. În anul 1959 a fost grav afectată de un incendiu, fiind reconstruită trei ani mai târziu și transformată în clinică medicală. În anul 2021, Consiliul Județean Vâlcea a cumpărat acest imobil retrocedat, tocmai pentru a-l reabilita și a-i păstra destinația sa medicală.

🔝Clinica reprezintă un punct de referință la nivel național, fiind printre puținele centre din România unde oamenii beneficiază de proceduri și tratamente balneare gratuite.

✅️ Ce se va schimba aici în următorii doi ani?

🔹️ Se vor realiza lucrări de consolidare seismică, reabilitare și modernizare a clădirii, precum și refacerea învelitorii și amenajări exterioare.

🔹️ Vor fi instalate panouri fotovoltaice și va fi construită o piscină acoperită cu apă termală.

🔸️Pe lângă lucrările de reabilitare, proiectul presupune și dotarea clinicii cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație.

Ne dorim ca toți cei care trec pragul acestei clinici să găsească aici condiții moderne și servicii de top!

Constantin Rădulescu

Președinte CJ Vâlcea