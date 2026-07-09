Pericolul închiderii Centrelor de Permanență a adus la aceeași masă…CAS, DSP și medicii coordonatori

La sediul CAS Vâlcea a avut loc, zilele trecute, o întâlnire de lucru dedicată analizării situației actuale a centrelor de permanență din județ și identificării unor soluții care să contribuie la asigurarea continuității serviciilor medicale acordate populației. Au participat, din partea CAS Vâlcea – Alin Voiculeț – director general, Claudiu Irițoiu – director executiv, Nicoleta Deaconu – consilier juridic. Direcția de Sănătate Publică a fost reprezentată în discuții de directorul executiv – Mariana Mangalagiu și de dr. Mariana Popa, care

s-au aflata față în față cu coordonatorii centrelor de permanență – dr. Laza Vasile-Constantin – Băile Govora; dr. Hisham Tageldin – Bălcești; dr. Șerban Laura – Milcoiu; dr. Simoiu Florea – Galicea.

Principalul obiectiv al întâlnirii a fost găsirea unor soluții legale și practice pentru extinderea programului de funcționare al acestor centre de permanență, astfel încât să poată asigura continuitatea asistenței medicale în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 15.00-08.00. Printre problemele identificate au fost deficitul de medici de familie dispuși să lucreze în cadrul centrelor de permanență și vârsta înaintată a multor medici implicați

Riscul cel mai mare ar fi ca, în lipsa numărului minim de medici, prevăzut de lege, centrele de permanență să-și înceteze activitatea. După discuții susținute, părțile au convenit la inițierea unor discuții comune și permanente între CAS Vâlcea, DSP Vâlcea și coordonatorii centrelor de permanență, în vederea identificării celor mai bune soluții care să permită menținerea și consolidarea acestor centre.