Va mai deosebi un aspect ceea ce se întâmplă din punct de vedere sportiv în cele două județe. Modul în care va fi condus sportul în cele două județe. Dacă sportul în Vâlcea se administrează printr-o structură bicefală, adică Primăria Vâlcea și Consiliul Județean, fiecare cu clubul său și cu managementul său, în schimb Bistrița -Năsăud va funcționa în sistem de parteneriat pe baza unui acord de asociere ce urmează să fie semnat între Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria municipiului Bistrița, prin care se stabilește cadrul comun pentru ”promovarea, sprijinirea și dezvoltarea sportului de performanță în Județul Bistrița-Năsăud și Municipiul Bistrița, prin susținerea și finanțarea programelor sportive de utilitate publică derulate de către Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud„. Practic, cele două autorități locale se pun la aceeași masă pentru a susține un singur club. Prin respectivul acord, municipiul Bistrița ar urma să asigure o cofinanțare anuală de 50% din bugetul programelor sportive de utilitate publică, în baza contractului de finanțare încheiat cu clubul sportiv. Practic, din punct de vedere al bugetului, lucrurile s-au întâmplat în acest an. Față de 2024, Consiliul Județean a alocat un buget cu 46% mai mic, diferență acoperită prin finanțarea de 17.500.000 lei de la Primaria municipiului Bistrița (vezi de asemenea tabelul 2). Acordul mai prevede schimbarea actualei denumiri Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud în Club Sportiv Gloria Bistrița.

Așadar, la nivel macro, județele au bugete sportive foarte apropiate, de asemenea performanțe sportive asemănătoare. Practic, datele oficiale arată că județul Bistrița alocă, în anul 2025, cluburilor sportive reprezentative cu aproximativ 2.600.000 lei mai mult față de județul Vâlcea. Superioritatea bugetară a Bistriței pe handbal și fotbal masculin (măcar 50% în plus) se balansează cu investiția în baschet a Vâlcii și de locul superior ocupat la final de sezon.

Județul Vâlcea are pe firmamentul sportiv cluburile:

Aflate la o distanță de 330 km pe șosea, relativ apropiate din punct de vedere demografic, Vâlcea – 341.861 locuitori, Bistrița – 295.988 locuitori, respectiv municipiul Râmnicu Vâlcea – 93.151 locuitori, municipiul Bistrița – 78.877 locuitori, județele Vâlcea și Bistrița-Năsăud prezintă o distanțare mai însemnată la Produsul Intern Brut pe județ. Astfel, în anul 2024, Vâlcea are un PIB de 23,9 miliarde lei, în timp ce Bistrița oferă un PIB de 17,1 miliarde lei, adică un avans de 40% pentru județul nostru. Altfel spus, contribuția Vâlcii la PIB național este de 1,38%, iar a Bistriței de 0,99%. (Date statistice ale Comisiei Națională de Strategie și Prognoză prin studiul Proiecția principalilor indicatori economico – sociali în Profil Teritorial). Alte date economice observați în Tabelul 1.

