PRIMARUL MIRCIA GUTĂU ȘI-A ANUNȚAT SUSȚINEREA PENTRU ECHIPA DE FOTBAL SCM RÂMNICU VÂLCEA, ÎN DRUMUL ACESTEIA SPRE LIGA 2

Precum în fiecare an, Moș Crăciun a adus cadouri celor peste 500 de copii și juniori de la SCM Râmnicu Vâlcea. Premiați au fost nu doar cei tineri-tineri, care fac sport gratuit în cadrul clubului SCM Râmnicu Vâlcea, dar și antrenorii, care au primit diplome de excelență.

În spiritul Crăciunului și al dorinței de a dărui bucurii celor mici, acțiunea a fost derulată de administrația locală, prezenți primarul Mircia Gutău și viceprimarul Eusebiu Vețeleanu, în colaborare cu conducerea clubului SCM, prin directorul Marius Țuca. De altfel, parte dintre cadouri a fost împărțită chiar de aceștia, alături de jucătoarele echipei de handbal feminin și jucătorii echipei de fotbal, lideră în Liga 3.

‼️Momentul festiv a fost pigmentat de o declarație a primarului Mircia Gutău. Într-un discurs de susținere a sportului vâlcean, acesta a declarat că este alături de echipa de fotbal în tentativa de promovare în Liga 2. 👏”Este prima oară când spun asta. Vreau ca echipa de fotbal a clubului să promoveze în Liga 2, are tot suportul meu„. 👏

1️⃣ Într-adevăr, spusele primarului sunt o premieră. De aceea, nu cred că șeful administrației locale s-a lăsat dus de valul Sărbătorilor când a vorbit astfel, așa că dați-mi voie să o interpretez ca pe o declarație a unui suporter al fotbalului vâlcean, cu intenții serioase pentru următoarele decisive șase luni.

🙏 Și-atunci, cum se spune, să fie într-un ceas bun și cu succese viitoare!