Avarie majoră! zone din Budești și Mihăești au rămas fără apă

În urma unei avarii majore identificată pe conducta din Hobas D600mm existentă în comuna Budești, sat Barza, ce alimentează comuna Budești, comuna Mihăești (parțial) și orașul Băbeni (parțial), în data de 30.12.2024, la ora 2 30 , a fost întreruptă furnizarea apei potabile pe conducta Hobas Dn 600mm la stațiile de pompare din comuna Budești (Racovița, Barza, Ruda, Aninoasa), utilizatorii existenți pe DN 64 (SC Mercedes Benz, Vico Star, Hidroconstrucția, Sav Trans, Drumuri Naționale, AS Trans, MND Truk, Faurecia, Levagro SRL, Kinita SRL, Don Pedro SRL). De asemenea sunt afectați utilizatorii din comuna Mihăești (Vox Profile, Just –Consulting, Tătărani nr. 36 si nr. 38), str. Hidrocentralei și str. Stupărei (de la Spălătorie până la postul de transformare, partea stângă de mers, direcția Râmnicu Vâlcea – Drăgășani ). În zona Măgura apa potabilă a fost asigurată din Colonia Nuci (prin rezervor Copăcelu).

