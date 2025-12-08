Avarie! Apavil oprește apa potabilă la CET și Chimcomplex. Cine va mai fi afectat?👇🏻👇🏻👇🏻

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderilor de apă potabilă identificate pe conducta de transport apă potabilă OL/PREMO Dn 600 mm, existentă în Râmnicu Vâlcea, traversare Pârâul Sărat, în data de 09.12.2025, de la ora 0100, până la data de 10.12.2025, ora 0700, se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei (CET GOVORA S.A, S.C DYNAMIC SELLING GROUP S.A, S.C PCI TRADING SRL, CHIMCOMPLEX S.A, SC EVOLOR SRL).

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei) angajații Apavil S.A. vor efectua purjări în zona respectivă și în zone adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate.

Recomandăm consumatorilor afectați ca imediat după pornire să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Vă mulțumim pentru înțelegere!