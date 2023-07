Email the Author

„Bărbatul în cauză ar fi folosit pretextul de a schimba o sumă de bani în bancnote cu valoare mai mică, după care ar fi cerut, din nou, schimbarea în bancnote cu valoare mare, sustrăgând în prealabil sume de bani din teancul de bancnote primit de la persoana vătămată” , au explicat polițiștii argeșeni cu privire la calea în care metoda „șmenul” a fost pusă în practică. „După administrarea probatoriului, bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. În cursul zilei de 27 iulie 2023 cel în cauză a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești în fața instanței competente, iar Judecătoria Pitești a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu” , ne-au mai informat reprezentanții IPJ Argeș.

În ziua de 26 iulie 2023, polițiștii Secției de Poliție Rurală Bascov (județul Argeș) au continuat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. În cadrul acestui dosar se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii, în stare de recidivă, a infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Din cercetări s-a stabilit că, în seara zilei de 8 iulie 2023, în intervalul orar 19.00-20.00, un bărbat, identificat ulterior ca fiind un bărbat în vârstă de 53 de ani, domiciliat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, ar fi înșelat angajatele a două săli de jocuri de noroc, din Bascov și Ștefănești, cu sume de 1.300, respectiv 1.100 de lei.

