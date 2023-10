După zece luni, polițiștii argeșeni au finalizat un dosar penal care poate însemna pușcărie pentru un șofer din Vâlcea

Polițiștii Biroului Rutier Câmpulung Muscel ne-au anunțat că au finalizat cercetările într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Din cercetări s-a stabilit că, în seara de 28 decembrie 2022, în jurul orei 19.00, un bărbat în vârstă de 39 de ani, domiciliat în județul Vâlcea, a fost depistat de polițiști, în trafic, pe Drumul Județean 732 A, pe raza comunei Bălilești, în timp ce conducea un autoturism chiar dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare mai mare decât limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatului în cauză i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Prin analize de specialitate s-a stabilit că valoarea alcoolemiei depășea limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge. Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de trimitere în judecată”, ne-au anunțat polițiștii argeșeni.

