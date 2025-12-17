ANDREEA TIMEEA ȚAPU A CASTIGAT MEDALIA DE ARGINT LA CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX UNDER 17

Sportiva vâlceană Andreea Timeea Țapu a câștigat medalia de argint la Campionatele Europene de Box amator Under17, categoria 75 kg, disputate la Berlin.

Pentru această ediție a Campionatelor Europene, categoria 75 kg a adunat la start opt sportive. După ce a trecut în tururile anterioare de reprezentantele Turciei și Croației, Andreea, legitimată la CS Vâlcea 1924, a pierdut astăzi finala în fața ucrainiencei Vasylyna Olasiuk.

Un frumos cadou de Crăciun pe care sportiva legitimată la CS Vâlcea 1924 l-a procurat prin muncă, voință și determinare, aducând de asemenea notorietate comunității vâlcene. Felicitări!