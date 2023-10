Email the Author

• a declarat premierul Marcel Ciolacu Zilele trecute, premierul Marcel Ciolacu a avut o nouă consultare cu reprezentanții sindicatelor din educație asupra aspectelor legate de salarizarea din sistemul de învățământ și buna funcționare a procesului educațional. În cadrul întâlnirii desfășurată la Palatul Victoria au fost analizate și agreate soluțiile legislative pentru eliminarea inechităților salariale în cazul personalului de conducere, îndrumare și control, atât la categoria personalului didactic, cât și a celui didactic auxiliar. Propunerile de modificare legislativă elaborate, la solicitarea premierului, de Ministerul Educației în colaborare cu reprezentanții partenerilor sociali din domeniu au fost agreate, urmând să fie promovate legislativ în cel mai scurt timp de către Guvern. „Guvernul rămâne un partener onest al partenerilor sociali. Împreună am găsit soluțiile pentru eliminarea inechităților salariale. Le vom pune în aplicare în cel mai scurt timp. Dialogul nostru rămâne deschis pentru a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește salarizarea, raportate la situația economică și la angajamentele asumate de Guvern” , a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

